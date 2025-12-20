Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину
Вісім людей загинули, ще двадцять сім зазнали поранень внаслідок ворожою атаки на Одещину увечері, 19 грудня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, у п’ятницю ввечері росіяни здійснили ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району.
Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.
На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автомобілі.
Усі пожежі оперативно ліквідовані.
Як повідомлялось, ввечері 19 грудня РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини. Перед цим росіяни декілька разів атакували міст поблизу населеного пункту Маяки.
