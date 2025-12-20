Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину

фото: ДСНС

Вісім людей загинули, ще двадцять сім зазнали поранень внаслідок ворожою атаки на Одещину увечері, 19 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, у п’ятницю ввечері росіяни здійснили ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району.

фото: ДСНС

Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

фото: ДСНС

На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автомобілі.

фото: ДСНС

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Як повідомлялось, ввечері 19 грудня РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини. Перед цим росіяни декілька разів атакували міст поблизу населеного пункту Маяки.