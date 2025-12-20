Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 20 грудня РФ здійснила чергову комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети і десятки ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що із 19:00 19 грудня противник запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 51 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з території РФ, прицьому близько 30 дронів були "Шахедами".

Раніше рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину внаслідок якої загинули і були поранені десятки людей.