13:59  20 грудня
Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
12:00  20 грудня
СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27
09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
20 грудня 2025, 12:00

СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27

20 грудня 2025, 12:00
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому росіянами Криму. Внаслідок атаки було уражено два ворожі літаки Су-27

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із літаків перебував на рульовий доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Орієнтовна вартість обох Су-27 становить близько 70 млн доларів.

Як повідомлялось, українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі. Спецоперацію провели 19 грудня.

19 грудня 2025
07 серпня 2025
