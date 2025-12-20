СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому росіянами Криму. Внаслідок атаки було уражено два ворожі літаки Су-27

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із літаків перебував на рульовий доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Орієнтовна вартість обох Су-27 становить близько 70 млн доларів.

Як повідомлялось, українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі. Спецоперацію провели 19 грудня.