09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
08:34  20 грудня
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
08:20  20 грудня
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2025, 10:35

Українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі

20 грудня 2025, 10:35
Читайте также на русском языке
фото: ССО
Читайте также
на русском языке

У ніч на 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили нафтовидобувну платформу та військовий корабель РФ. Обидва судна перебували у Каспійському морі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ССО.

Як зазначається, що бійці Сил спецоперацій уразили корабель РФ проєкту 22460 "Охотник".

"Це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектру завдань у прибережних водах. Кілька дронів ССО успішно уразили ціль", – йдеться у повідомленні.

Також безпілотники Сил спеціальних операцій уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі, що належить компанії "Лукойл".

Рівень пошкоджень платформи та її подальша спроможність до роботи уточнюються.

Як повідомлялось, нещодавно українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині. Об’єкт належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії окупаційних військ РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна втрати росіян ССО ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами
20 грудня 2025, 09:41
Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем
20 грудня 2025, 08:15
1220 загиблих і сотні одиниць техніки: Генштаб про втрати окупантів
19 грудня 2025, 07:45
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи
20 грудня 2025, 10:59
Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами
20 грудня 2025, 09:41
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
20 грудня 2025, 09:11
Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину
20 грудня 2025, 08:59
Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула
20 грудня 2025, 08:49
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
20 грудня 2025, 08:34
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 08:20
Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем
20 грудня 2025, 08:15
Експерти прогнозують уповільнення відвантаження української сої
19 грудня 2025, 23:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »