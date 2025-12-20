Українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі

фото: ССО

У ніч на 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили нафтовидобувну платформу та військовий корабель РФ. Обидва судна перебували у Каспійському морі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ССО.

Як зазначається, що бійці Сил спецоперацій уразили корабель РФ проєкту 22460 "Охотник".

"Це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектру завдань у прибережних водах. Кілька дронів ССО успішно уразили ціль", – йдеться у повідомленні.

Також безпілотники Сил спеціальних операцій уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі, що належить компанії "Лукойл".

Рівень пошкоджень платформи та її подальша спроможність до роботи уточнюються.

Як повідомлялось, нещодавно українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині. Об’єкт належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії окупаційних військ РФ.