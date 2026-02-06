Тернопільські поліцейські припинили діяльність двох груп шахраїв, які продавали аксесуари для ритуалів та біодобавки

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Одне угруповання спеціалізувалося на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, інше – на реалізації атрибутики для проведення різноманітних ритуалів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб, які виманювали кошти у потерпілих. Незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини. Раніше вони вже мали досвід у подібних аферах.

"Оператори телефонували та вводили клієнтів в оману, інші працівники формували замовлення й надсилали посилки, а технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп’ютерного обладнання. Операторів навчали психології спілкування та методам взаємодії з потенційними клієнтами", – йдеться у повідомленні.

Одна група шахраїв видавала себе за медиків і пропонувала придбати "ліки" від будь-яких захворювань, які насправді були біологічно активними добавками. Інші аферисти представлялися "екстрасенсами" та тарологами, під час телефонної розмови з’ясовували проблеми людини й переконували, що можуть допомогти.

Щомісяця шахраї надсилали понад 2 тисячі посилок до різних міст України. Вартість одного замовлення становила від 2 до 12 тисяч гривень. Щомісячний дохід становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Серед потерпілих – пенсіонери, родичі загиблих та безвісти зниклих захисників, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також їхні рідні.

Як повідомлялось, шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі. Це сталось восени минулого року.