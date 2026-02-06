Були свідками катування мами: з окупованої Херсонщини врятували дітей

Фото з відкритих джерел

Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Наймолодшій дівчинці 3 місяці

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, серед врятованих є сімнадцятирічна дівчина та дев’ятирічний хлопець. Неодноразово російські військові вривались до їхнього дому. Під час одного з таких "візитів" окупанти на очах у дітей катували їхню маму.

Восьмирічний і п’ятирічний хлопчики, які опинились в пастці у власному домі після підриву окупантами Каховської ГЕС. Рівень води в будинку сягав майже двох метрів. Родина залишилася без світла, їжі та ліків. Мама переховувала дітей, щоб їх не змушували йти до російської школи, або не забрали з родини.

"Усі повернуті діти й підлітки зараз у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя", - каже голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше активісти розповіли, що на окупованих територіях окупанти запускають механізм для того, щоб відбирати дітей з родин. Йдеться про тих дітей, які живуть в сім'ях опікунів.