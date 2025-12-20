Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив втрати росіян за останню добу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб
- танків – 11 433 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од.
- артилерійських систем – 35 287 (+37) од.
- РСЗВ – 1 575 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
- спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
Дані уточнюються.
Як повідомлялось, 19 грудня РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки 7 людей загинуло, ще 15 поранено.
Путін, як і раніше, хоче, щоб Україна загинула
