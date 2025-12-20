08:34  20 грудня
Сили оборони за добу знищили майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив втрати росіян за останню добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб
  • танків – 11 433 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од.
  • артилерійських систем – 35 287 (+37) од.
  • РСЗВ – 1 575 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
  • спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.

Дані уточнюються.

Як повідомлялось, 19 грудня РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки 7 людей загинуло, ще 15 поранено.

