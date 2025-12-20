СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27

иллюстративное фото: из открытых источников

Дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром Бельбек во временно оккупированном россиянами Крыму. В результате атаки были поражены два вражеских самолета Су-27

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из самолетов находился на рулевой дорожке с полным боекомплектом и готов к боевому вылету.

Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.

Примерная стоимость обоих Су-27 составляет около 70 млн долларов.

Как сообщалось, украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море. Спецоперацию провели 19 декабря.