Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки 7 людей загинуло, ще 15 поранено
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеську ОВА.
Як зазначається, 19 грудня ввечері росіяни знов масовано атакували балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району.
Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці.
"За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим", – йдеться у повідомленні.
В регіоні триває повітряна тривога.
Раніше у мережі показали наслідки атаки РФ по мосту в Маяках на трасі Одеса–Рені. Рух на цій ділянці повністю припинено.
