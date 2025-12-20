Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 20 декабря РФ совершила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 19:00 19 декабря противник запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, а также 51 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись с территории РФ, при этом около 30 дронов были "Шахедами".

Ранее спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину, в результате которой погибли и были ранены десятки человек.