09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 09:41

Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами

20 декабря 2025, 09:41
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 20 декабря РФ совершила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 19:00 19 декабря противник запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, а также 51 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись с территории РФ, при этом около 30 дронов были "Шахедами".

Ранее спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину, в результате которой погибли и были ранены десятки человек.

