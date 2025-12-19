У Полтаві та інших містах почали з’являтися написи із закликом до фізичного насилля над тими, хо уникає мобілізації
На стіну Будинку генерал-губернатора в центрі Полтави з’явились написи із підписом праворадикального руху ТЦК-ultras
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Фонтанзамільйон Полтава".
Нагадаємо, у Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу. Інцидент стався наприкінці листопада поточного року.
