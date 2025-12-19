В Полтаве и других городах начали появляться надписи с призывом к физическому насилию над теми, кто избегает мобилизации
На стену Дома генерал-губернатора в центре Полтавы появились надписи с подписью праворадикального движения ТЦК-ultras
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Фонтанзамиллион Полтава".
Напомним, в Полтаве работнику ТЦК сломали ногу. Инцидент произошел в конце ноября этого года.
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
07 августа 2025
