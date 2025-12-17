10:26  17 грудня
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 10:48

За добу ЗСУ ліквідували понад 1700 росіян – Генштаб

17 грудня 2025, 10:48
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1730 окупантів, 6 танків, 21 бронемашину і 33 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 192 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 17 грудня 2025 року

Нагадаємо, у ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60 – з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Росіяни атакують КАБами Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку
17 грудня 2025, 11:46
На Прикарпатті затримали чоловіка, який забив сусіда до смерті
17 грудня 2025, 11:37
Начальник медичного підрозділу ЗСУ працював на ФСБ – йому загрожує довічне ув'язнення
17 грудня 2025, 11:25
Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні
17 грудня 2025, 11:12
Мед принесе Україні понад 100 мільйонів доларів: український продукт активно продається в ЄС
17 грудня 2025, 11:05
Україна отримала 70 000 доз вакцини, яка захищає дітей від п'яти інфекцій
17 грудня 2025, 10:49
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
17 грудня 2025, 10:26
У Дружківці російський дрон атакував рятувальників: 4 поранені
17 грудня 2025, 10:16
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури
17 грудня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »