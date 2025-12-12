Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1400 окупантів, два танки, шість бронемашин, 16 артилерійських систем, а також 107 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, на Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили та знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника Тип-63.