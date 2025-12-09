19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 19:45

В Україні різко змінились ціни на помідори: скільки тепер коштує кілограм

09 грудня 2025, 19:45
Ілюстративне фото
В Україні змінюються ціни на імпортні томати. Стало відомо, як змінились цінники на полицях супермаркетів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цього тижня імпортних помідорів на українському ринку побільшало. В результаті гуртові ціни на помідори знизилися до рівня 65 – 75 гривень за кілограм (1,54 – 1,78 долара за кілограм). Це на 13% менше, аніж минулого тижня.

Трейдери зауважили, що за збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися покупцям. Це будуть робити для того, щоб нереалізована продукція не накопичувалась на складах.

У середньому томати в українських супермаркетах коштують так:

  • Auchan 155,10 гривні;
  • Novus 99,00 гривні;
  • АТБ 99,89 гривні;
  • Varus 97,90 гривні;
  • Сільпо 99 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

ціни овочі
