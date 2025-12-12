На Львівщині легковик на смерть збив жінку

Фото: поліція

ДТП сталася 11 грудня близько 18:00 у селі Стрілки Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Volvo XC 60, 25-річний житель району, збив пішохода, 53-річну мешканку Самбірського району. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

