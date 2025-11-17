Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 91 ворожий дрон, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Попередньо, загинули три людини. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них – чотири дитини.