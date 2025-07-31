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31 липня 2025, 03:15

Міністр оборони Шмигаль пояснив, чи буде Україна експортувати зброю

31 липня 2025, 03:15
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Фото: Міноборони
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Нерідко в медіа з'являється інформація про те, що Україна може експортувати зброю. Проте насправді ситуація інакше, розповів міністр оборони

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

Очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив, що експорт озброєння неприпустимим. Зброю українського виробництва не можна експортувати, доки не ми не задовільняємо потреби Збройних сил України.

"Експорт зброї — це політичне рішення. Якщо наші військові не мають достатньо зброї, її не можна відправляти за кордон", - каже він.

Він також додав, що уряд працює над залученням додаткових інвестицій, щоб закупити продукцію вітчизняних підприємств і спрямувати її на фронт.

Нагадаємо, зараз Україна активно працює над виробництвом власної зброї. Зокрема, президент казав про співпрацю з Данією. За його словами, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.

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