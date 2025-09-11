Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
В Україні цьогоріч картопля стала дешевшати. Стало відомо, які цінники в популярних мережах супермаркетів
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
За даними журналістів, вартість кілограма картоплі в популярних мережах супермаркетів така:
- Metro 15,70 гривні;
- Auchan 14,70 гривні;
- Megamarket 18,90 гривні;
- АТБ 14,85 гривні;
- Сільпо 14,70 гривні;
- Varus 14,90 гривні.
При цьому кілограм рожевої картоплі коштуватиме таким чином:
- Auchan 26,90 гривні;
- Novus 29,99 гривні;
- Сільпо 28 гривень;
- Metro 25,90 гривні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.
