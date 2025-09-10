15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер
10 вересня 2025, 15:55

Удари по Польщі: нова реальність чи пробний шар

10 вересня 2025, 15:55
Що означають удари по Польщі в сучасній геополітиці
Що означають удари по Польщі в сучасній геополітиці
Фото: УНІАН
Шахеди в Польщі з'явилися напередодні навчань Захід-2025, анонсованої президентом США можливої розмови Трамп-Путін і через кілька днів після візиту Путіна в Китай (після візиту Путін був у явній ейфорії). І все відбулося на фоні заяви Мєдвєдєва про "неправильні" кордони Фінляндії.

Поки ми не маємо відповіді на одне запитання: "Наскільки вірогідно, що Китай дав добро на подібні речі" (я більше сумніваюся ніж вірю в щось подібне, але це одне з відкритих питань на сьогодні).

Попри це можемо висловити кілька дуже попередніх зауважень.

1. Я вважаю, що ця атака – пробний шар, перевірка на реакцію світу. Як Заходу так і, напевне, Китаю. Трамп не зможе не зреагувати. Зрештою офіційна заява Польщі, яка вперше заявила про російську агресію – це заява направлена одному адресату – Трампу. Власне, всі подальші дії росіян будуть залежати від цієї реакції.

2. Головною версією росіян буде мантра, що це українські дрони. Це вже запущено. Головна інформаційна загроза – західні ЗМІ, які устами колумністів-консерв, тією чи іншою мірою тиражувати цю маячню.

3. Путін судорожно шукає можливість підняти рівень власної субʼєктності. Візит в Китай показав, що він цю саму субʼєктність суттєво втрачає, особливо на фоні того, що Китай стає практично монопольним покупцем останньої надії для російської нафти. Спроба качнути 5 статтю НАТО – це елемент цієї самої спроби повернути свою суб'єктність. Справа в тому, що Путін зараз загнаний в певний геополітичний кут: в нього є два варіанти: або розторгуватися зі США і зняти санкції (але тут головний противник Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки ). Другий – впасти в обійми Китаю.

4. Головний козир росіян на сьогодні – рідкісноземельні метали, які росіяни не можуть видобути через технологічну відсталість. Вони пробують їх розторгувати між США,яким вони потрібні і Китаєм, який не хоче , щоб росіяни розпочинали їхній видобуток, поки Китай на 100% не володітиме родовищами. Тому ця стратегія Путіна – це виключно стратегія затягування часу. А тепер ще й спроба ескалаціі в сподіванні, що захід і Трамп просто промовчать.

5. Свідомо чи не свідомо (скоріше друге), але Путін прискорює переговори США-Китай, де Китай має всі шанси стати тією країною, яка буде втихомирювати ПУтіна. Навіть, якщо Китаю нічого не було відомо про сьогоднішню атаку – вона вигідна Пекіну з точки зору майбутніх переговорів.

І наостанок: не переживайте, до третьої світової ще дуже далеко.

Китай Росія Україна РФ США війна Польща атака дрони
