ЗСУ за добу ліквідували 800 російських загарбників
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 800 окупантів, один танк і 53 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули майже 1 мільйона 84 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спеціального підрозділу ГУР "Примари" знищили в Криму кілька стратегічно важливих об'єктів росіян. Серед них радіолокаційна станція "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполі, бойова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП із складу ЗРК С-400.
01 вересня 2025
