Ілюстративне фото

Печерський районний суд застосував запобіжні заходи до суддів Мар’їнського районного суду Донецької області Сергія Ліпчанського і Вікторії Приходько. При цьому прокурор вимагав для першого тримання під вартою

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сергія Ліпчанського підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, а також у службовому підробленні та втручанні в систему документообігу суду.

У 2022-2024 роках він ухвалив 128 судових рішень про розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері, встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини. За даними слідства, всюди позивачами були чоловіки, що було нетиповим до початку повномасштабної війни. Згодом цими рішеннями 46 чоловіків скористались для перетину кордону.

За версією слідства, це було пов'язано з хабарями. "Винагорода" за рішення була близько 3 тисяч доларів. За даними правоохоронців, у Марʼїнському районному суді діяла злочинна група, до складу якої входили суддя, помічник судді, заступник керівника апарату суду і секретар судового засідання.

Що стосується Вікторії Приходько, то правоохоронці зафіксували її переписки, які дали підстави висунути їй підозру в виправдуванні Збройної агресії РФ.

Прокуратура вимагала для Сергія Ліпчанського тримання під вартою, а для Вікторії Приходько — домашній арешт. Суд у результаті обрав обом однаковий запобіжний захід: нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя відсторонила від роботи суддю Мар’їнського райсуду Донецької області Вікторію Приходько, яка з квітня цього року працювала у Шевченківському райсуді Запоріжжя. За інкримінованою статтею Кримінального кодексу їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.