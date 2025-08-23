Фото з відкритих джерел

Відома фотографиня Соня Плакидюк розповіла, що опинилась в лікарні. За її словами, зараз вона на лікарняному

За словами Соні Плакидюк, їй зробили операцію. Вона пояснила, що все літо хворіла та готувалась до операції. При цьому вже через місяць вона вже збирається повертатися до роботи.

Причину операції вона вирішила не розкривати.

Довідка. Соня Плакидюк — відома fashion-фотограф. Багатьом українцям вона відома за проєктом "Супермодель по-українськи". Серед досягнень перемога в конкурсі фешн-фотографії від National British Fashion Museum 2010, номінація на Most Influent Talent House Photographer in 2011.