В Україні — найвищий рівень пожежної небезпеки: перелік областей
У період з 12 по 14 серпня в окремих регіонах України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Так, у зоні ризику:
- 12–14 серпня: південні області, Хмельницька, Сумська, Дніпропетровська;
- 12–14 серпня: Житомирська, Чернігівська;
- 13–14 серпня: Рівненська, Полтавська;
- 14 серпня: Львівська, Вінницька, Кіровоградська, Харківська.
Як відомо, надзвичайна пожежна небезпека — це 5 клас. За таких умов навіть іскра чи недопалок можуть спричинити масштабну пожежу.
Нагадаємо, сьогодні територія України потрапить під дію антициклону Julia. Тому у вівторок, 12 серпня, очікується суха сонячна погода. Повітря прогріється до +24…+28 градусів.
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпняВсі новини »
11 серпня 2025, 19:28Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Житомирщині жінка хотіла стрибнути з мосту: її врятували поліцейські
12 серпня 2025, 08:47Смертельна ДТП на Одещині: легковик на зустрічці влетів у вантажівку
12 серпня 2025, 08:28У Києві оголосили підозру екскерівнику військової частини, який завдав державі понад 15 млн грн збитків
12 серпня 2025, 08:12На Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який заблукав у горах
12 серпня 2025, 07:59У Херсоні 18-річний юнак побив та зґвалтував 71-річну жінку
12 серпня 2025, 07:48ВАКС відмовив у відстороненні голови АМКУ від посади: Кириленка підозрюють в незаконному збагаченні
12 серпня 2025, 07:46В ОВА показали наслідки обстрілів Дніпропетровщини: зруйновані будівлі, поранена жінка
12 серпня 2025, 07:39У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
12 серпня 2025, 07:28На Черкащині 15 років тюрми отримав 21-річний молодик, який палив електропідстанції
12 серпня 2025, 07:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »