Фейкова інвалідність чиновників: скільки рішень МСЕК уже скасовано

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Міністерство охорони здоров'я спільно з правоохоронними органами продовжують перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими було встановлено інвалідність посадовцям державних органів

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За даними відомства, наразі до перевірки включено 2630 справ чиновників із понад 70 державних органів.

Центр оцінювання функціонального стану особи вже розглянув 1692 справи, ще 423 особи викликано на дообстеження. За результатами перевірок:

445 рішень МСЕК скасовано,

у 286 випадках ухвалено нові рішення (у 226 з них змінено групу інвалідності, у 60 — термін її встановлення).

Найбільша кількість перевірок стосується:

Державної митної служби – 810 справ (129 рішень скасовано, 78 змінено);

Державної податкової служби – 518 справ (90 рішень скасовано, 64 змінено);

Органів прокуратури – 448 справ (80 скасовано, 45 змінено, 121 особу викликано на дообстеження).

Нагадаємо, за даними ДБР, фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік.