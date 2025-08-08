Фото: ОП

У Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та очільником РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела в адміністрації Трампа, передає RegioNews .

Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначено.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп готовий до зустрічей із лідерами обох держав.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", – сказала Лівітт.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ заявили, що Дональд Трамп та Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом. При цьому після цієї зустрічі можуть відбутися тристоронні переговори уже з Володимиром Зеленським.