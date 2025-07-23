Із Міноборони пішла одна з головних розробниць Резерв+

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Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко залишає свою посаду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Черногоренко у Фейсбуці.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті", - написала вона.

Зазначимо, що на посаді заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко займалась зокрема запуском таких застосунків, як "Резерв+" та "Армія+".

Нагадаємо, у Резерв+ можна сплатити штраф за неуточнення персональних даних.