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04 серпня 2025, 13:22

У Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику

04 серпня 2025, 13:22
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фото: Національна поліція України
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У столиці фахівці вибухотехнічної служби перевірили підозрілий предмет, який виявили на території дитячого майданчика

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Святошинському районі Києва правоохоронці перевірили підозрілий предмет, виявлений на дитячому майданчику. Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло від перехожих, які помітили предмет, схожий на міну, та викликали поліцію.

Вибухотехніки оглядають підозрілий предмет у Києві

На місце виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та патрульні. Під час обстеження встановили, що це муляж протипіхотної міни, виготовлений за допомогою 3D-принтера. Він не містив вибухових речовин і не становив реальної загрози.

Предмет виявився муляжем міни, виготовленим на 3D-принтері

Правоохоронці нагадують, що у випадку виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти поліцію або інші служби. Навіть якщо знайдена річ виявиться безпечною, лише фахівці можуть точно визначити, чи становить вона небезпеку.

Раніше повідомлялося, що 16 липня вранці біля узбережжя Коблево на Миколаївщині сталася детонація морської міни. Інцидент зафіксували неподалік берегової лінії, вибух прогримів у воді.

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Київ Святошинський район дитячий майданчик міна боєприпас вибух вибухівка
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