У віці 25 років раптово помер відомий український футболіст

фото: Володимир Білоцерковець, ФК Зоря Луганськ

Футбольний клуб «Зоря» повідомив про смерть свого футболіста. Йому було всього 25 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу луганського футбольного клубу.

"Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину", - йдеться у повдіомленні.

Про причини смерті 25-річного футболіста інформації поки немає.

Крім "Зорі", Білоцерковець виступав за такі клуби, як "Інгулець" та запорізький "Металург".

Нагадаємо, на початку липня в Іспанії у трагічній ДТП загинув відомий футболіст ФК Ліверпуль Діогу Жота. На момент загибелі йому було 28 років.