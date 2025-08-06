Українці стали менше довіряти Зеленському

фото: Офіс Президента України

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології ( КМІС).

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році рівень довіри Президенту сягнув 90%, але далі знижувався і відносно найнижчий показник ми зафіксували в грудні 2024 року – 52% (що, утім, все одно свідчило про досить високу довіру і про збереження позитивного балансу довіри-недовіри).

Крайнє опитування розпочалося 23 липня 2025 року, тобто на наступний день після резонансного голосування у Верховній Раді за Закон №12414.

"Наразі 58% українців довіряють Президенту (тобто порівняно з початком червня ми бачимо зниження з 65%), а 35% – не довіряють (ріст з 30% на початку червня). Баланс довіри-недовіри знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня", - йдеться у повідомленні.

Учасниками опитування стали 1022 респондентів.

Нагадаємо, Зеленський знову поговорив із Трампом і заявив, що "потрібно якнайшвидше припинити вбивства" і зупинити Путіна. Також він подякував президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.