Украинцы стали меньше доверять Зеленскому

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году уровень доверия Президенту достиг 90%, но дальше снижался и относительно самый низкий показатель мы зафиксировали в декабре 2024 года – 52% (что, впрочем, все равно свидетельствовало о достаточно высоком доверии и о сохранении позитивного).

Крайний опрос начался 23 июля 2025, то есть на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за Закон №12414.

"Пока 58% украинцев доверяют Президенту (т.е. по сравнению с началом июня мы видим снижение с 65%), а 35% – не доверяют (рост с 30% в начале июня). Баланс доверия-недоверия снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа", – говорится в сообщении.

Участниками опроса стали 1022 респондента.

Напомним, Зеленский снова поговорил с Трампом и заявил, что "нужно поскорее прекратить убийства" и остановить Путина. Также он поблагодарил президента США за все усилия ради честного и продолжительного мира.