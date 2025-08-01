940 солдатів та 33 артсистеми: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
Впродовж доби російська армія втратила на війні з Україною 940 солдатів, 163 безпілотники та 33 артилерійські системи
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Окупаційні війська намагаються прорвати українську оборону, але Сили оборони стримують атаки та знищують ворога.
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