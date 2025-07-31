Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Бук-М1"
Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Новопавлівському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Зазначається, що українські воїни успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку ворога.
"Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1". Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу", – йдеться в повідомленні.
Також захисники уразили самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", причіпну гаубицю, БТР разом з екіпажем на броні, вантажівку "Урал", "КАМАЗ" і "УАЗ".
USF Drone Operators Eliminate High-Value Targets Despite Intense Jamming— Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 30, 2025
On the Novopavlivka direction, operators of the @413_raid Battalion of the Unmanned Systems Forces continue to operate successfully despite heavy enemy electronic warfare interference. Amid the ruins of… pic.twitter.com/MzosntweTi
Нагадаємо, раніше на одній з найгарячіших ділянок фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю $45 млн.