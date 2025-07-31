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31 липня 2025, 10:25

Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Бук-М1"

31 липня 2025, 10:25
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скріншот із відео
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Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Новопавлівському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що українські воїни успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку ворога.

"Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1". Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу", – йдеться в повідомленні.

Також захисники уразили самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", причіпну гаубицю, БТР разом з екіпажем на броні, вантажівку "Урал", "КАМАЗ" і "УАЗ".⁩

Нагадаємо, раніше на одній з найгарячіших ділянок фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю $45 млн.

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