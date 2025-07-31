Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Бук-М1"

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Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Новопавлівському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що українські воїни успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку ворога.

"Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1". Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу", – йдеться в повідомленні.

Також захисники уразили самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", причіпну гаубицю, БТР разом з екіпажем на броні, вантажівку "Урал", "КАМАЗ" і "УАЗ".⁩

USF Drone Operators Eliminate High-Value Targets Despite Intense Jamming



On the Novopavlivka direction, operators of the @413_raid Battalion of the Unmanned Systems Forces continue to operate successfully despite heavy enemy electronic warfare interference. Amid the ruins of… pic.twitter.com/MzosntweTi — Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 30, 2025