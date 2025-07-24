В Україну йдуть грози та спека до +35 градусів

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У п'ятницю, 25 липня атмосферний фронт торкнеться західних областей України тому там очікуються короткочасні дощі та грози

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра вдень та ввечері грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території України буде суха погода.

Температура повітря становитиме +28…+32 градуси, на півдні +31…+35 градусів.

У Києві 25-го липня очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів.

"Послаблення спеки очікується 31-го липня", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, у Києві через сильний вітер упав будівельний кран.