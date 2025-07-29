В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
Министерство здравоохранения планирует изменить порядок обязательных медицинских осмотров для работников, работающих во вредных или опасных условиях
Об этом говорится в проекте приказа Минздрава "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий", передает RegioNews.
Обязательные медицинские осмотры будут проходить:
- работники, имеющие контакт с вредными веществами или условиями (химикаты, радиация, вибрация, шум и т.п.);
- лица, работающие в должностях с профессиональным отбором;
- работники до 21 года;
- работники, задействованные в ночных сменах.
Согласно проекту, предусмотрено три вида медицинских осмотров:
- Предыдущий – при приеме на работу, для оценки профессиональной пригодности.
- Периодический – зависит от специфики работы, помогает вовремя выявить болезни.
- Внеочередной – по требованию работника, врача, работодателя или госорганов.
Напомним, в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций. Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
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