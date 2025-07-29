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29 июля 2025, 19:59

В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому

29 июля 2025, 19:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения планирует изменить порядок обязательных медицинских осмотров для работников, работающих во вредных или опасных условиях

Об этом говорится в проекте приказа Минздрава "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий", передает RegioNews.

Обязательные медицинские осмотры будут проходить:

  • работники, имеющие контакт с вредными веществами или условиями (химикаты, радиация, вибрация, шум и т.п.);
  • лица, работающие в должностях с профессиональным отбором;
  • работники до 21 года;
  • работники, задействованные в ночных сменах.

Согласно проекту, предусмотрено три вида медицинских осмотров:

  • Предыдущий – при приеме на работу, для оценки профессиональной пригодности.
  • Периодический – зависит от специфики работы, помогает вовремя выявить болезни.
  • Внеочередной – по требованию работника, врача, работодателя или госорганов.

Напомним, в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций. Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

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