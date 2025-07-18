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Компанія, якій належать права на музику Святослава Вакарчука, потрапила в перелік критично важливих. Туди ж внесли український стендап-клуб

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України офіційно визнало дві культові компанії критично важливими для країни. Йдеться про компанію "Суперсиметрія", яка володіє правами на всі треки гурту "Океан Ельзи" Святослава Ваканчука. Також у список потрапив "Підпільний стендап", заснований гумористом Святославом Загайкевичем.

Цей наказ видали ще 23 травня. Обидві компанії пройшли всі перевірки. При цьому зазначається, що ані Вакарчук, ані Загайкевич не робили заяв щодо цього.

Нагадаємо, що статус критично важливого підприємства дає можливість бронювати ключових працівників від мобілізації. Це забезпечує безперервну роботу компанії навіть в умовах воєнного стану.

Отримання цього статусу не є автоматичним. Для цього потрібно подати заяву та пройти перевірки відповідності критеріям.