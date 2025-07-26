У СБУ показали, як знищують дрони та техніку окупантів на фронті
У СБУ показали нові кадри з фронту. Тут можна побачити, як українські захисники знищують ворожу техніку
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
У СБУ показали, як спецпризначенці знищують дрони та техніку російських військ. Зазначається, що лише за два тижні воїни ЦСО "А" СБУ уразили:
- 16 танків; 21 ББМ;
- 75 артилерійських систем і РСЗВ;
- 22 системи ППО;
- 17 засобів РЕБ/РЕР;
- 577 одиниць автотранспорту;
- 80 БпЛА та 308 антен зв’язку;
- 789 ворожих позицій та укріплень;
- 15 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, раніше у ГУР підтвердили знищення Су-27УБ на російському "Армавірі". За інформацією місцевих жителів, у населених пунктах поблизу немає зв'язку.
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