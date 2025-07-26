Фото: СБУ

У СБУ показали нові кадри з фронту. Тут можна побачити, як українські захисники знищують ворожу техніку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У СБУ показали, як спецпризначенці знищують дрони та техніку російських військ. Зазначається, що лише за два тижні воїни ЦСО "А" СБУ уразили:

16 танків; 21 ББМ;

75 артилерійських систем і РСЗВ;

22 системи ППО;

17 засобів РЕБ/РЕР;

577 одиниць автотранспорту;

80 БпЛА та 308 антен зв’язку;

789 ворожих позицій та укріплень;

15 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, раніше у ГУР підтвердили знищення Су-27УБ на російському "Армавірі". За інформацією місцевих жителів, у населених пунктах поблизу немає зв'язку.