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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це підтвердила міністерка оборони Довіле Шакалієне. За її словами, Литва готова долучитися до закупівлі систем протиповітряної оборони для України. Вона зазначила, що як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, вона справді розуміє, "що поставлено на карту".

Нагадаємо, раніше в США схвалили продаж двох пакетів військової допомоги Україні на суму близько 322 мільйонів доларів. Зокрема, гроші спрямують на системи протиповітряної оборони HAWK Phase III та їх обслуговування.