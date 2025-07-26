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26 липня 2025, 01:40

Ілон Маск ускладнив для України контрнаступ - Reuters

26 липня 2025, 01:40
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Фото з відкритих джерел
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Восени 2022 року, за даними ЗМІ, Ілон Маск сам наказав відключити інтернет Starlink на території України. Тим часис він на певному етапі навіть зірвав для України контрнаступ

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За словами джерел журналістів, мільярдер боявся, що якщо ЗСУ будуть просуватися, це спровокує ядерний удар з боку РФ. Через відключення Starlink, пише видання, дрони, дрони, які наводили HIMARS і M777 по логістиці росіян, залишилися без управління.

Журналісти називають це першим відомим випадком, коли Ілон Маск особисто втрутився у перебіг бойових дій.

Слід зазначити, що супутниковий інтернет Starlink активно використовується українськими військовими на фронті. Зокрема, з постачаннями допомагали міжнародні партнери. Що стосується Ілона Маска, то він сам хвалився тим, що його система Starlink "є основою української армії". Він також зауважував, що нібито вся лінія фронту впаде, якщо він вимкне систему.

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