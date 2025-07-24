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24 липня 2025, 02:55

Умєров на переговорах запропонував зустріч Зеленського та Путіна

24 липня 2025, 02:55
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Фото з відкритих джерел
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Стало відомо, про що говорили делегації РФ та України на чергових переговорах у Туреччині. Зокрема, йшлось про обмін полонених цивільних громадян

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

23 липня у Туреччині пройшли чергові переговори РФ та України. На цей раз обговорювали повернення цивільних. Особливу увагу приділяли тим людям, які в російському полоні знаходяться понад три роки. При цьому представник російської делегації Володимир Мединський заявив, що в новому обміні йдеться про формат "1 200 на 1 200".

Також відомо, що Рустем Умєров, який очолив українську делегацію, запропонував до кінця серпня провести зустріч Путіна, Зеленського, Трампа та Ергодана. Російські ЗМІ заявила, що наступний раунд переговорів можливий після виконання нових домовленостей.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін говорив, що він не проти зустрітися з Володимиром Зеленським. При цьому він заявив, що це нібито може статися виключно на завершальному етапі переговорів про завершення війни.

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