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21 липня 2025, 23:55

Просто, але ефективно: прикордонники показали, як борються з російською бронетехнікою

21 липня 2025, 23:55
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Фото: скрін
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Українські військові самостійно вигадують різні способи, щоб не дати росіянам просунутися. На цей раз показали маленький, але ефективний винахід з назвою "часник"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відділення інженерного забезпечення бригади "Форпост" активно працює над тим, щоб вдосконалювати ефективні способи боротьби з ворожою технікою. Прикордонник із позивним Дрозд виготовляє так званий "часник". Це металеві загородження у вигляді гострих трикутників.

Такі пристрої використовуються для ураження колісної техніки. "Часник" може пробивати шини, зупиняти легку бронетехніку, ускладнювати ворогу пересування.

"Сьогодні такі загородження скидають із дронів — на дороги, узбіччя чи колони техніки. Це модернізована тактика, яка бере коріння ще з часів війни у В’єтнамі, але успішно працює і в сучасній війні", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, також в Україні розробили унікальні перехоплювачі дронів типу "Шахед". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це відкриває перспективи суттєвого зменшення кількості атак і зниження ризиків для мирного населення.

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