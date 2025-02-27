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27 лютого 2025, 03:21

Привласнив майже 3,4 млн гривень пожертв: на Одещині викрили керівника благодійного фонду

27 лютого 2025, 03:21
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Фігурант збирав гроші на допомогу ЗСУ, натомість більшу їх частину використовував на свої потреби

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 45-річного жителя Одеського району – засновника благодійного фонду. Він звертався в листах до підприємців про збір коштів на амуніцію для українських військових. Втім, більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення.

Наразі доведено, що за 9 місяців фігурант отримав на понад 5 мільйонів гривень пожертв, з яких привласнив 3 381 100 гривень.

Правоохоронці провели низку обшуків, у тому числі на території розташування фонду, під час яких вилучили речові докази.

Під приводом своєї благодійної діяльності зловмисник виїхав з України і почав переховуватися. Йому заочно оголосили підозру.

Фігуранта оголосили в розшук, вживаються заходи щодо його затримання. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ.

Одеська область благодійний фонд пожертви підозра привласнення
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