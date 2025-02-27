Привласнив майже 3,4 млн гривень пожертв: на Одещині викрили керівника благодійного фонду

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Фігурант збирав гроші на допомогу ЗСУ, натомість більшу їх частину використовував на свої потреби

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 45-річного жителя Одеського району – засновника благодійного фонду. Він звертався в листах до підприємців про збір коштів на амуніцію для українських військових. Втім, більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення.

Наразі доведено, що за 9 місяців фігурант отримав на понад 5 мільйонів гривень пожертв, з яких привласнив 3 381 100 гривень.

Правоохоронці провели низку обшуків, у тому числі на території розташування фонду, під час яких вилучили речові докази.

Під приводом своєї благодійної діяльності зловмисник виїхав з України і почав переховуватися. Йому заочно оголосили підозру.

Фігуранта оголосили в розшук, вживаються заходи щодо його затримання. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ.