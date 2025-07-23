Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 23 июля

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 22 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 970 военных РФ. Кроме того, наши защитники уничтожили одну РСЗО, 115 вражеских дронов, 42 артсистемы, десятки единиц техники и вооружение агрессора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 045 220 военных.