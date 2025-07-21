НАБУ підтвердило обшуки у співробітників — справу ведуть СБУ та ОГП

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У Національному антикорупційному бюро України підтвердили, що 21 липня у співробітників відомства відбуваються обшуки

Про це відомстов повідомило в офіційному акаунті в соцмережі Х, передає RegioNews.

"У співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з'ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора проводять спецоперацію, мета якої — нейтралізація російського впливу на НАБУ.

За даними ЗМІ, розслідування стосується державної зради, незаконної торгівлі з РФ, корупційних дій в інтересах олігархів, а також передачі секретної інформації ворогу.