13:31  18 липня
На Одещині зник 9-річний хлопчик
07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 15:41

Україна повернула з окупації групу дітей: наймолодшій – лише три роки

18 липня 2025, 15:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україні вдалося врятувати чергову групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав'язаних окупантами правил: їх переслідували, обшукували, допитували та катували

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За його словами, один із хлопців зазнав тиску лише через те, що відмовився навчатися у російській школі.

Наймолодшій врятованій дитині всього три роки — навіть вона постраждала від насильства через використання української мови.

Зараз усі діти перебувають у безпеці.

Нагадаємо, на початку липня до України повернули ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що після трирічної розлуки з рідними 17-річний хлопець зміг повернутися до України з Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія окупація діти війни діти
За 10 років народжуваність в Україні зменшилась у понад два рази
18 липня 2025, 12:39
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
На Полтавщині чоловік з ампутованими стопами отримав вирок за ухилення від мобілізації
18 липня 2025, 16:59
На будівництві фортифікацій на Сумщині розкрали 27 млн
18 липня 2025, 16:40
На Сумщині засудили прикордонника, який продавав військові дані
18 липня 2025, 16:27
10 народних депутатів отримали підозру. А що по інших?
18 липня 2025, 16:22
"Боротьба за Чорне море": ГУР презентувало фільм про унікальні морські операції
18 липня 2025, 16:16
На Тернопільщині мікроавтобус збив 21-річну дівчину
18 липня 2025, 16:08
Накладання штрафів ніколи не було основною метою діяльності ТЦК
18 липня 2025, 15:58
Росія накопичила до 1000 дронів: можлива масштабна атака найближчим часом
18 липня 2025, 15:35
Негода на Прикарпатті: три села залишилися без транспортного сполучення
18 липня 2025, 15:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »