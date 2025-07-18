Україна повернула з окупації групу дітей: наймолодшій – лише три роки
Україні вдалося врятувати чергову групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав'язаних окупантами правил: їх переслідували, обшукували, допитували та катували
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.
За його словами, один із хлопців зазнав тиску лише через те, що відмовився навчатися у російській школі.
Наймолодшій врятованій дитині всього три роки — навіть вона постраждала від насильства через використання української мови.
Зараз усі діти перебувають у безпеці.
Нагадаємо, на початку липня до України повернули ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій.
Раніше повідомлялося, що після трирічної розлуки з рідними 17-річний хлопець зміг повернутися до України з Росії.