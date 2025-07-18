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18 липня 2025, 12:39

За 10 років народжуваність в Україні зменшилась у понад два рази

18 липня 2025, 12:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На одного новонародженого припадає троє померлих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Опендатабот.

Зазначається, що за півроку в Україні народилось 86 795 немовлят. Народжуваність у війну стабілізувалась — адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких українців.

"Втім загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.

Як повідомлялось, українців може залишитися менше 10 мільйонів.

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