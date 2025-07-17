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17 липня 2025, 19:55

Рада ухвалила закон, який дозволить штрафувати журналістів

17 липня 2025, 19:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила закон про недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Як зазначається, журналістів можуть оштрафувати, наприклад, за текст "Віктор Сердюк — адвокат Віктора Януковича".

Сума штрафу — від 3400 грн до 5100 грн. Якщо порушення вчинене повторно впродовж року, то сума штрафу зростає від 10200 грн до 13600 грн.

Ініціюватимуть штрафи самі адвокати.

Як повідомлялось, журналісти відомого українського видання повідомили про тиск та спроби дискредитації їхньої діяльності

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журналісти штраф закон ВР парламент
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