Рада приняла закон, позволяющий штрафовать журналистов

иллюстративное фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла закон о недопущении отождествления адвокатов с клиентами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Как отмечается, журналисты могут быть оштрафованы, например, за текст "Виктор Сердюк — адвокат Виктора Януковича".

Сумма штрафа – от 3400 грн до 5100 грн. Если нарушение совершено повторно в течение года, сумма штрафа растет от 10200 грн до 13600 грн.

Будут инициировать штрафы сами адвокаты.

Как сообщалось, журналисты известного украинского издания сообщили о давлении и попытках дискредитации их деятельности