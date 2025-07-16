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16 липня 2025, 16:57

ДБР приходили з обшуком до квартири загиблого льотчика "Джуса": як це може бути пов'язно із Шабуніним

16 липня 2025, 16:57
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Фото: Суспільне
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Правоохоронці проводили обшук у харківській квартирі загиблого льотчика. Його мати розповіла, що в цій квартирі часто лишались друзі її сина

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Матір загиблого льотчика Андрія Пільщикова ("Джуса") розповіла, що 11 липня до його квартири в Харкові прийшли правоохоронці ДБР. Тоді її вдома не було, тому їм відкривала сусідка.

За словами матері Героя України, в цій квартирі часто були друзі її сина. Наприклад, коли їм потрібно було переночувати в Харкові. Зокрема, Віталій Шабунін, голова ЦПК, проти якого зараз триває слідство.

У ДБР поки що офіційно ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо, що раніше Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах. За це йому може загрожувати ув'язнення до 10 років.

Згодом вдома в активіста проводили обшуки. Уже 15 липня в Києві йому обрали запобіжний захід.

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