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Правоохранители производили обыск в харьковской квартире погибшего летчика. Его мать рассказала, что в этой квартире часто оставались друзья ее сына

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Мать погибшего летчика Андрея Пильщикова ("Джуса") рассказала, что 11 июля в его квартиру в Харькове пришли правоохранители ГБР. Тогда ее дома не было, потому им открывала соседка.

По словам матери Героя Украины, в этой квартире часто находились друзья ее сына. К примеру, когда им нужно было переночевать в Харькове. В частности, Виталий Шабунин, глава ЦПК, против которого сейчас идет следствие.

В ДБР пока официально ситуацию не прокомментировали.

Напомним, что ранее Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах. За это ему может грозить заключение до 10 лет.

Впоследствии дома у активиста проводили обыски. Уже 15 июля в Киеве ему избрали меру пресечения.